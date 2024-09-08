Известный певец раскрыл, как Данилко отказал его строить карьеру в России и как ему врал Киркоров

Экс-участник коллектива "ДиО.фильмы" Вадим Олейник рассказал, как шоумен Андрей Данилко убедил его не ехать строить карьеру в России и как ему врал российский певец Филипп Киркоров.

Артист до 2015 года выступал в дуэте с исполнителем Владимиром Дантесом, после чего стал строить сольную карьеру. Перед Вадимом Олейником предстал выбор: оставаться в Украине или ехать в Россию. Наконец, артист колебался, пока не услышал от Андрея Данилко важный совет. Шоумен сказал юному певцу, что тот сможет добиться успеха и в Украине, а если он поедет в РФ, то назад пути уже не будет.

Андрей Данилко

"Это был 2015 год, когда я собирался ехать на "Новую волну". Я не поехал в Сочи. Я тогда очень круто пообщался с Андреем Данилко. Он мне сказал, что если ты хочешь делать карьеру в Украине, то делать ее в Украине, если у тебя выйдет в плане песен, то у тебя выйдет везде, а если ты поедешь в Сочи, оно тебе ничего не даст, ты испоганишь свое имя. Он спросил, планирую ли я возвращаться. Я сказал, что, конечно, хочу жить в Украине. Тогда смысла ехать нет. Я решил, что буду делать свою карьеру именно в Украине", - вспомнил музыкант в интервью "Люкс ФМ".

Кстати, говорили, что к распаду "ДиО.фильмов" причастен российский певец Филипп Киркоров. Вадим Олейник заверил, что это не так. По его словам, россиянин действительно хотел продюсировать дуэт и обещал ему и Дантесу золотые горы в РФ. Впрочем, никаких обещаний Киркоров не сдерживал. По словам музыканта, россиянин морочил им головы, ведь просто хотел развлечься.

Филим Киркоров

"Киркоров хотел когда-то продюсировать группу "ДиО.фильмы". Это все были только разговоры. Никто ничего не делал. Он вообще не сдерживал никаких обещаний, а потом мы поняли, что это все был просто блеф. Он своего слова не сдержал, потому что ему не было интересно делать из нас звезд. Он просто хотел с нами поиграть и на этом все. Это была манипуляция нами, но мы не повелись", - вспомнил певец.

Напомним, недавно ведущая Алина Шаманская раскрывала ранее неизвестный факт по биографии Вадима Олейника. Оказывается, в свое время они находились в отношениях. Также Шаманская назвала причину, почему их роман не закончился хеппи-эндом.

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