Известный певец раскрыл, какие предложения получал от мужчин после концертов: "Были намеки"

Украинский певец Андрей Кравченко рассказал подробности общения со своими поклонниками.

Артист утверждает, что большинство на его концертах составляют женщины. Но все же в личные сообщения иногда он получает благодарность за песни от мужского пола. Более того, Кравченко признается, что дело даже может дойти до того, что парни намекают ему на интим и признаются в любви.

В свою очередь, певец игнорирует подобные запросы в своих сообщениях как от мужчин, так и от женщин. Андрей отмечает, что не хочет в таких случаях давать людям надежду или оскорблять их отказами.

Андрей Кравченко

"Если мужчинам нравится мое творчество, то они ему настолько преданы. Они будут до конца. Некоторые пишут в личку с благодарностью за концерт. Даже признаются в любви. Даже если это делают женщины, то не реагирую на это. Я на такие сообщения не знаю, как реагировать. Мужчины сразу предлагают, были намеки. Для меня это тема, которую я не поднимаю. Лучше такое игнорировать" – объяснил артист в интервью в программе "Говорить Суханов".

Напомним, недавно EL Кравчук признался, крутил ли романы с мужчинами и объяснил позицию.

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