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Известный певец раскрыл, какие предложения получал от мужчин после концертов: "Были намеки"

Известный певец раскрыл, какие предложения получал от мужчин после концертов: "Были намеки"

Андрей Кравченко

Кравченко объяснил, как реагирует на похожие запросы.

Украинский певец Андрей Кравченко рассказал подробности общения со своими поклонниками.

Артист утверждает, что большинство на его концертах составляют женщины. Но все же в личные сообщения иногда он получает благодарность за песни от мужского пола. Более того, Кравченко признается, что дело даже может дойти до того, что парни намекают ему на интим и признаются в любви.

В свою очередь, певец игнорирует подобные запросы в своих сообщениях как от мужчин, так и от женщин. Андрей отмечает, что не хочет в таких случаях давать людям надежду или оскорблять их отказами.

Андрей Кравченко / ©
Андрей Кравченко

"Если мужчинам нравится мое творчество, то они ему настолько преданы. Они будут до конца. Некоторые пишут в личку с благодарностью за концерт. Даже признаются в любви. Даже если это делают женщины, то не реагирую на это. Я на такие сообщения не знаю, как реагировать. Мужчины сразу предлагают, были намеки. Для меня это тема, которую я не поднимаю. Лучше такое игнорировать" – объяснил артист в интервью в программе "Говорить Суханов".

Напомним, недавно EL Кравчук признался, крутил ли романы с мужчинами и объяснил позицию.

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