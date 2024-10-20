Известный певец рассекретил, сколько денег передает семье за границу ежемесячно: "Сейчас гораздо труднее"

Лидер группы O. Torvald, украинский певец Женя Галич рассказал о распределении финансов в семье и чем зарабатывает на жизнь.

Во время полномасштабного вторжения жена музыканта Валерия с двумя детьми нашла убежище в Польше. Теперь Женя прилагает усилия к развитию потомков дистанционно. В частности, помогает финансово и ежемесячно присылает семье около двух тысяч долларов.

"Около двух тыс. долл. ежемесячно. Жена тоже работает. Не так, чтобы как здесь мы жили. Сейчас гораздо труднее из-за того, что все-таки я три года своей жизни честно отдал и отдаю службе", — рассказал Галич в интервью "Люкс ФМ".

Женя Галич с детьми / Фото: instagram.com/jenia_galich

Музыкант признается, что война внесла коррективы в его заработки и они стали меньше. Дело в том, что у Жени до 2022 года был ряд бизнесов, а теперь, по словам звезды, они приносят меньше дохода.

"У меня нет возможности быть полноценным бизнесменом, которым я был до войны. Ну все такое у меня был бизнес, который весь связан с продажей корпоративов, концертов, выступлений и фестивалей. У меня есть кофейня, но она тоже работает не так, как до войны", — добавил певец.

Напомним, недавно Женя Галич впервые прокомментировал слухи о его якобы разводе с женой и окончательно расставил все точки над "і".

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