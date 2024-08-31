Известный певец резко осудил Ивана Дорна, умалчивающего войну в Украине: "Деньги управляют миром"

Украинский певец OTOY прокомментировал политическую позицию певца Ивана Дорна, с которым когда-то общался.

В частности, раньше Иван был фанатом молодого исполнителя и не скрывал этого. Впрочем, сейчас связи музыкантов полностью оборвались из-за неоднозначной позиции Дорна в войне Украины против РФ.

"Нет, не общаемся. Сейчас отношусь к нему негативно. Потому что это ужасно, понимать, что деньги управляют миром, понимать, что человек готов продать свою честь", — сказал OTOY в интервью "Фокусу".

Иван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

По мнению украинского артиста, на Ивана могло повлиять окружение. OTOY добавляет, что даже если он ошибается и Дорн таки поддерживает Украину, то он недостаточно показывает это своей многотысячной аудитории поклонников.

"Если бы действительно было такое предложение: 4 млн рублей и выйти выступать – я бы за любые деньги не выступил перед россиянами, пошли они н*х*й. И желаю всем им только смерти. Если у Ивана другая позиция, мне искренне жаль. Если это не так, да и так мне не хватает четкости в его позиции. Совершенно не хватает, как и поступков и деятельности, учитывая тот ресурс, который он имеет как медийный, так и аудиториальный. Мне грустно, потому что я восхищался Иваном, считал его невероятным артистом. Какой он на самом деле? Он невероятно талантливый человек. Мне кажется, просто у него не то окружение, может быть", - объяснил OTOY.

Напомним, недавно российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев неожиданно выдал свою позицию по поводу войны в Украине после длительного молчания.

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