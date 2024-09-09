Известный певец резко отреагировал на приписанный ему роман с замужней Тоней Матвиенко

Певец Роман Скорпион резко отреагировал на приписанный ему роман с замужней за Арсеном Мирзояном артисткой Тоней Матвиенко.

Иногда артисты вместе появляются на публике и выпускают общие лирические песни. Дошло до того, что в Сети активно начали сплетничать об их "романе", а фан-клубы звезд вообще делают из них "пару". Долгое время знаменитости не реагировали на слухи, но на этот раз Роман Скорпион расставил все точки над "i". Артист посоветовал не верить всему, что пишут в Сети, и отметил, что часто оно вообще не соответствует действительности. Музыкант попросил не лезть в чужую личную жизнь.

Тоня Матвиенко и Роман Скорпион

"В социальных сетях сейчас активно обсуждают наше с Тоней Матвиенко. Особенно паблики, распространяющие информацию, якобы эксклюзив и детали, о которых мы сами даже не знаем. Вы знаете, мы с Тоней взрослые люди и разберемся со своей жизнью без ваших комментариев. Вам рекомендую заняться личной жизнью", – отрезал артист.

Сама Тоня Матвиенко тоже дает четко понять, что сплетни о романе с Романом Скорпионом не соответствуют действительности. Сердце певицы принадлежит ее мужу Арсену Мирзояну. Кстати, недавно пара праздновала особую дату в их семейной жизни – годовщину со дня знакомства. Певица показывала, как возлюбленный поздравлял ее с праздником и какой романтический сюрприз сделал.

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