Известный певец родом из Одессы получил российское гражданство и проголосовал на выборах за Путина

Правда, голосовал он не в России, а в Дубае.

Певец родом из Одессы Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко, отметился циничным поступком.

В своем Instagram рэпер официально подтвердил, что получил российское гражданство. Музыкант даже успел похвастаться своим красным паспортом. Более того, Джиган уже и принял участие в "выборах" за президента России.

Как было очевидно, свой голос музыкант отдал за кремлевского кровавого диктатора Путина, который в 2022 году начал полномасштабное российское вторжение в Украину. Правда, "патриот" Джиган голосовал не в России, а за границей. Свой голос за диктатора он отдал не в электронном формате, а в Главном консульстве РФ в Дубае.

Джиган проголосовал на выборах за Путина / Фото: instagram.com/iamgeegun

В то время, когда Джиган голосует за Путина, российские оккупанты почти ежедневно обстреливают его родную Одессу, попадая в гражданские дома и забирая жизнь невинных людей. В частности, 15 марта враг запустил по городу баллистические ракеты. В результате враждебных действий оккупантов погиб 21 человек, а не менее чем 73 получили ранения.

Отметим, рэпер Джиган придерживался молчаливой позиции по поводу войны в Украине. Тем не менее он остался жить в РФ и зарабатывал там кровавые рубли. 6 января 2023 года рэпер оказался в санционном списке Украины из-за своей позиции по поводу войны, которую развязала Россия.

Джиган / Фото: instagram.com/iamgeegun

Напомним, во время "выборов за Путина" многие артисты-предатели Украины начали получать российское гражданство и пошли голосовать, хотя до этого они не спешили избавляться от украинских паспортов. Недавно уроженка Киева, путинистка Любовь Успенская стала гражданкой РФ, в который раз расхвалила страну-террориста и призналась ей в любви.

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