Известный певец с побратимами попал в жесткое ДТП: фото побитой машины

Лидер украинской рок-группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич, которая с начала полномасштабной войны защищает Украину на передовой, попал в жесткое ДТП.

Об этом музыкант-защитник рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Он опубликовал фото изуродованной машины, в которой находился вместе с побратимами. На кадрах видно, что удар пришелся на лобовое стекло автомобиля, также сильно повредило крышу автотранспорта.

"Сегодня у меня и у побратимов день рождения. Спасибо ангелу-хранителю. Жизнь дала нам еще один шанс. Значит мы здесь нужны. Поборемся", – прокомментировал снимки с избитым автомобилем Галич.

Женя Галич попал в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich

Женя Галич попал в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich

Как именно произошло дорожно-транспортное происшествие, а также где – защитник не сообщил. Впрочем, поклонники Евгения предположили, что авария случилась где-то на востоке Украины.

Напомним, на днях Женя Галич откровенно рассказал, что его возмутило и удивило в тылу после того, как он вернулся с фронта. Также музыкант-защитник честно признался, есть ли у него в планах уехать из Украины.

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