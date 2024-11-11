Известный певец Саша Чемеров довел до мурашек мощным антивоенным клипом

Известный певец Саша Чемеров выпустил новую песню из будущего миниальбома "Биполярник", которая получила название "Чай".

В композиции артист делится откровением о человеке, который достиг своего "личного нуля", разбит, изранен и оставлен один на один со своими шрамами. Однако, несмотря на это, лирический герой песни одолевает темные времена, поднимается и снова берется за борьбу за себя.

"Здесь мы становимся свидетелями диалога. И на этот раз он снова идет внутри одной личности: сломаться под давлением испытаний судьбы или продолжать искать в себе силы идти вперед? "Чай" — для тех, кто преодолевает собственные темные времена, кто падает и поднимается, несмотря на шрамы и раны. Для тех, кто не боится взглянуть в лицо своим демонам, снова и снова поднимается, чтобы найти смысл в борьбе за себя", — комментирует новый трек исполнитель.

Саша Чемеров

Особое внимание привлекает антивоенный клип Саши Чемерова. Артист показал реальные кадры войны в Украине, а именно – с чем каждый день приходится сталкиваться украинцам. В частности, певец продемонстрировал, как россияне обстреливают украинские города, а людям приходится прятаться от постоянных тревог. Пользователи Сети делились, что от клипа у них мурашки начинали бегать по коже.

Напомним, недавно певица TAYANNA удивляла клипом на песню "Неабищо". Видеоработа была создана с помощью искусственного интеллекта.

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