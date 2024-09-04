Известный певец шокировал, что во Львове ракета попала рядом с его домом: "Думал, прилетело в мой"

Артист говорит, что вражеский снаряд попал так быстро, что они с семьей даже не успели спуститься в укрытие.

Украинский шоумен Юлик рассказал, что во время вражеского обстрела Львова ракета попала совсем рядом с его домом.

Артист поделился, что как раз с семьей спускался в укрытие, когда услышал громкие взрывы. Звук был такой мощный, что Юлик был убежден, что ракеты попали в его дом. По словам артиста, он был в шоке от ужасных обстрелов и очередного циничного преступления российских оккупантов.

"Для меня это был шок…Буквально в нескольких минутах от меня (ред.- от улицы Коновальца) ночью российские оккупанты попали в жилой дом. Случился чрезвычайно мощный взрыв, я думал что это прилетело в мой дом, было очень громко…", — рассказал Юлик

Юлик с женой и сыном / Фото: facebook.com/julik.project

Также артист поделился, что взрыв случился именно тогда, когда он спускался с семьей в укрытие. Как признался исполнитель, они начали идти в безопасное место именно тогда, когда предупредили о ракетной опасности, однако прилет случился так быстро, что Юлик с семьей даже не успел добежать до укрытия.

"Это случилось очень быстро. К сожалению, мы привыкли к войне. Когда летели "шахеды", думали, будет все хорошо, а тут новость о крылатых ракетах...Мне так досадно, когда читал новости о погибших и пострадавших... Россиянам желаю почувствовать то, что сегодня и не только сегодня переживала каждая украинская семья…", – написал артист.

Напомним, ранее певица Наталка Карпа рассказывала, как пережила ужасный ракетный обстрел Львова. Артистка слышала громкие взрывы и очень сильно испугалась вместе с 4-летней дочерью.

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