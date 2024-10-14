Известный певец шокировал, как ему установили импланты в шею: "После операции боюсь чихнуть"

Участник украинской группы "ТНМК" Александр Сидоренко, он же Фоззи, впервые рассказал об имплантах в шейном отделе позвоночника и о предстоящей операции на ноге.

Откровенно о проблемах со здоровьем артист рассказал в интервью Славе Демину. Музыкант признался, что после концертного тура прошлой зимой лег под нож хирурга. У Фоззи были грыжи в шейном отделе позвоночника, которые негативно влияли на его состояние. В частности, артист из-за боли не мог спать, у него были проблемы с левой рукой. Наконец, когда Фоззи обратился к врачу, тот посоветовал ему сделать операцию, ведь она просто необходима. В конце концов, в шейный отдел позвоночника музыканту установили два импланта, которые называются кейджи.

Александр Сидоренко (Фоззи) / Фото: скриншот с видео

"У меня были грыжи сильные в шейном отделе. После тура прошлой зимой я приехал, не мог спать, с левой рукой снова проблема. Врач-нейрохирург сказал, что в следующий раз меня придется оперировать там, где я буду. Я себе представил, как у туре, например в Германии, меня хватает, и что я буду делать? И мне поставили импланты в шею, в хребет. Если я теперь и чего-то боюсь, то после такой операции чихнуть. У меня стоит два импланта. Это называется кейдж", – рассказал артист.

Впрочем, это еще не все операции, которые необходимы Фоззи. Артиста ждет еще одно хирургическое вмешательство. Музыкант скоро перенесет операцию на стопе ноги: "Сейчас будет еще одна операция на ноге – стопа".

Напомним, недавно режиссер и дизайнер Алексей Залевский перенес операцию. Знаменитость рассказал о своем состоянии и признался, какие еще хирургические вмешательства его ждут.

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