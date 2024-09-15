Известный певец-военный назвал, при каком условии Потап и Винник вернутся в украинский шоу-бизнес

Руководитель "Культурного десанта", музыкант Коля Серга, который служит в лавах ВСУ, ответил, при каком условии исполнители Потап и Олег Винник смогут вернуться в украинский шоу-бизнес.

Артисты во время войны живут за границей. Конечно, от этого очень сильно пострадала их репутация, ведь украинцы возмущены, что в столь тяжелое время они находятся за пределами страны. Впрочем, как говорит Серга, у Потапа и Винника есть шанс вернуться, однако для этого нужно много работать. В частности, по мнению музыканта, нужно делать важные для страны дела, несмотря на сопротивление общества.

Потап и Олег Винник

"Все меняется, и они где-то меняются в чем-то, поэтому посмотрим. Посмотрим, как это будет происходить. Если они будут полезны и будут нести что-то важное не популистическими слоганами, а своими действиями, и пройдут через то сопротивление, которое будут делать люди, и пройдут его с уважением, соскребая с себя все лишнее, то, может, у них все получится. Если нет - то нет", - высказался артист в интервью для "Новости.LIVE".

Коля Серга также подчеркнул, что именно "коллективный иммунитет" будет решать, давать ли второй шанс артистам, которые во время войны выехали из Украины. Но музыкант убежден, что украинцы "уже не подпустят к себе лишнего".

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

"Коллективный иммунитет — он уже наработан, он уже мощный, где-то агрессивный, каким и должен быть иммунитет, потому что он защищает. И это уже такие изменения, которые не откатятся назад. Конечно, мы видим, очень много сейчас вылезает, нас постоянно атакуют с всех сторон: и психологически, и информационно, и физически, но ведь мы держимся. Поэтому я доверяю коллективному иммунитету. Я уверен, что лишнее к себе мы уже не допустим", – отметил артист.

Напомним, недавно ведущий Даниэль Салем высказался об артистах-беглецах. Шоумен заявил, что он разорвал с ними все связи и в будущем руки не пожмет.

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