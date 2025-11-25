Известный певец, которого подозревают в образе DISCOMAN, впервые раскрыл правду и при чем тут Сердючка

Discoman и Андрей Данилко

Реклама

Украинский певец Геннадий Витер честно высказался о появлении в украинском шоу-бизнесе артиста DISCOMAN.

В Сети уже давно ходят слухи, что именно Ветер может быть тем, кто перевоплощается в яркий сценический образ, который напоминает Олега Винника. Но артист избегает прямого ответа — хотя и не отрицает, что является продюсером проекта и отвечает за большинство процессов. Такая деталь только усиливает предположения фанов.

В то же время еще больше масла в огонь Геннадий подлил, когда рассказывал о коллеге Верке Сердючке. В частности, намекнул, что на образ DISCOMAN во время войны его вдохновил один инцидент за рубежом и перевоплощение Андрея Данилко в узнаваемый сценический костюм.

Реклама

«Были мы с Сердючкой на гастролях. Это как раз первый год войны (полномасштабной — прим. ред.) закончился. Мы ехали собирать первые большие суммы на благотворительность. Собралось очень большое количество людей. Я со сцены говорю, что жизнь возвращается: дали свет, транспорт возвращается… Месседж был понятен. Но из зала прилетела фраза: „За*б*л, пой“. После этого мы с Андреем общались в гримерке. И он мне сказал такую фразу: „Как думаешь, а зачем я надел этот образ?“. Поэтому сейчас эта история, которая помогает. И поэтому я не уехал из страны, когда мне трижды предлагали. Здесь кто-то должен оставаться»,— заинтриговал певец в эпизоде «Мені цікаво».

Discoman и Геннадий Витер

Более того, Витер утверждает, что даже на таком раннем этапе создание новой звезды DISCOMAN уже является прибыльным. Однако все же он думает о будущем развитии и сейчас сфокусирован на детальном анализе своего слушателя.

«Скажу правду. Этот проект приносит деньги. Пока мы отказываемся от какой-то коммерческой истории. Проект набирает мощь. Мы ищем свою аудиторию и то, что будет интересно для нее, восприятие. Потому что многие знают песни, но не знают имени — это надо сломать. Мы постепенно будем делать. Это не только мой проект, но есть еще два сопродюсера», — добавил артист.

Интересно, что когда-то DISCOMAN в своем сценическом образе тоже вспоминал дружбу с Андреем Данилко. Тогда он рассказывал о совете, который он дал ему о личной жизни. Поэтому, совпадение ли, что и DISCOMAN и Геннадий Витер называют Данилко товарищем — покажет время.