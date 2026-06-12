Известный певец на фоне слухов о кризисе в браке поделился фотографиями с женой и сделал публичное заявление

Влад Дарвин с женой / © instagram.com/darwinvlad

Реклама

Украинский певец Влад Дарвин на фоне слухов о проблемах в браке с Кристиной Марти опубликовал серию фотографий с важным обращением.

Певец редко делится семейными моментами с публикой. На этот раз он показал снимки с женой и маленьким сыном. Семья позировала на фоне современной архитектуры столичного жилого комплекса. Все трое выбрали сдержанный джинсовый лук, создав ощущение простоты и обыденности. Публикация сразу вызвала интерес, ведь тема отношений супругов в последнее время активно обсуждается в Сети.

«Возможно, мы никогда не покорим свой Эверест. И, возможно, это не так уж и важно. Ведь ни одно живое существо не создано для жизни на самой высокой вершине. Гораздо важнее — плыть вместе к счастливой старости. Научиться радоваться мелочам. Быть рядом в самые мрачные времена. Принимать друг друга не только в свете, но и в тени», — написал Влад.

Реклама

Влад Дарвин с женой и сыном / © instagram.com/darwinvlad

Влад Дарвин с женой / © instagram.com/darwinvlad

По словам артиста, для него сегодня главное — не идеальные вершины, а ежедневная близость и поддержка в семье. Он также фактически снял напряжение вокруг слухов о возможном кризисе в браке с Кристиной Марти. У пары были непростые периоды из-за разлук, а ранее они даже обращались к психологам, однако сейчас, как уверяет певец, отношения стабильны. Супруги вместе воспитывают сына Рональда и продолжают жить совместной жизнью.

Влад Дарвин с женой / © instagram.com/darwinvlad

Напомним, ранее судья шоу «МастерШеф» Мартыновская рассказала правду об отношениях с Ярославским и возможном браке.

Новости партнеров