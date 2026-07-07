Известный певец после выбитых окон в квартире из-за атаки на Киев шокировал жутким видом с балкона

LAUD

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Украинский певец LAUD, квартира которого пострадала в результате российской атаки на Киев, показал, какой вид сейчас открывается с его балкона.

В Instagram артист опубликовал красноречивый кадр. На фото он сидит с чашкой чая на балконе, однако за его спиной — совсем не мирный городской пейзаж.

Вместо живописного пейзажа на столицу видны изуродованные многоэтажки, разрушения и последствия очередного российского террора. Куда ни глянь, с балкона LAUD можно документировать преступления окупантов. Однако сам певец с горькой иронией подписал фотографию: «Чай на балконе по-киевски».

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LAUD / © instagram.com/laud_vk

Сторис LAUD / © instagram.com/laud_vk

Отметим, квартира LAUD получила повреждения от вражеских обстрелов Киева в ночь на 2 июля. Тогда артист рассказывал, что услышал чрезвычайно мощный взрыв, после которого в его доме полностью вылетели окна. Несмотря на пережитое, певец отмечал, что его жилье пострадало гораздо меньше, чем многие другие дома в столице. К счастью, ни он, ни его близкие во время вражеской атаки не пострадали.

Напомним, недавно РФ нанесла еще один массированный удар по Киеву, в результате чего пострадали дома и других украинских звезд. В частности, разрушение в собственной квартире показала актриса Елена Кравец и рассказала о чуде.

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