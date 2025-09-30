Известный певец-путинист неожиданно засветился с сыном Трампа и размечтался о встрече с ним в РФ

Егор Крид, Дональд Трамп-младший

Российский исполнитель и известный сторонник Кремля Егор Крид цинично похвастался знакомством с сыном президента США Дональда Трампа — Дональдом Трампом-младшим.

Встреча состоялась в Стамбуле во время форума Международной ассоциации бокса, которую возглавляет соратник Кремля Умар Кремлев. Путинист опубликовал в своем Telegram кадры, где сопровождает американского бизнесмена на мероприятии. В посте одиозный певец после первой же встречи и ужина придумал, что между ними якобы установились "дружеские отношения". И в результате назвал Трампа-младшего сленговым словом "бро" — "брат".

Сторонник кровавого диктатора также заявил, что рассчитывает в будущем встретиться с Дональдом-младшим не только за рубежом, но и в государстве-террористке. По его словам, вместе с еще одной марионеткой Умаром он готов организовать для сына американского политика "масштабное музыкально-спортивное мероприятие".

"Мы прекрасно провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще! Обязательно как-то увидимся в Штатах, и также будем рады видеть его как-то в Москве!" — написал путинист.

Отметим, Егор Крид открыто демонстрирует свою поддержку террористического режима еще с 2014 года. После аннексии Крыма Россией он не прекратил давать концерты на полуострове. В 2016 году СБУ запретила ему въезд в Украину, а в базе "Миротворец" артист значится как сторонник оккупационной власти. Сегодня Крид активно участвует в пропагандистских мероприятиях и зарабатывает на этом кровавые рубли.