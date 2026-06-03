Известный певец раскритиковал украинцев, которые массово ехали на концерт Макса Коржа: "Геноцид продолжается"

YAKTAK

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Украинский певец YAKTAK раскритиковал украинцев, которые массово ехали на концерт белорусского исполнителя Макса Коржа.

Выступление исполнителя состоялось в конце мая в Бухаресте. Туда массово съезжались украинцы. Рэпер YAKTAK в комментарии "РБК-Украина" возмущается, что, несмотря на войну, в Украине до сих пор есть сторонники русского. Артист говорит, что хоть Корж и белорус, но поет он на русском. А по мнению YAKTAK, язык — это граница. Вместе с тем певец считает, что есть множество замечательной украинской музыки, которой легко можно заменить русский.

«Я вообще не слежу. Я не знаю, какие там артисты есть. Вот в 22-м году, 24 февраля, для меня закончилось все, что я знал о том, поэтому я не знаю, кто ездил, кто выступает. Я отношусь, конечно, что негативно, потому что кто бы что ни говорил, это русская музыка, это на русском языке, а язык — это граница. Я считаю, что в это время нам надо поддерживать наших исполнителей, украинскую музыку, а ее так много. Она такая красивая у нас. Надо просто услышать это», — делится артист.

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Макс Корж

YAKTAK также отметил, что Россия продолжает совершать геноцид против украинцев, убивает невинных людей, постоянно обстреливает города и поселки, тем самым уничтожает Украину. Поэтому, для певца удивительно, что не у всех это отбило желание слушать российское.

«Геноцид украинского народа веками продолжается. Нас веками убивают, пытают, вывозят. Все, что происходит каждый день над нашими городами. Как после этого всего слушать русскую музыку? Не поворачивается даже язык, палец или ухо, чтобы включить это все», — добавил артист.

Напомним, Макс Корж в конце мая выступил в Бухаресте. Однако после концерта артиста остались неоднозначные впечатления. Дело в том, что там запретили флаги Украины, а фанатов просили не кричать «путин — х*йло».

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