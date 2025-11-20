Известный певец раскрыл, как ADAM заболел туберкулезом: "У него были проблемы"

Parfeniuk и ADAM

Известный украинский певец Parfeniuk рассказал, как автор хитов "Танцюй зі мною повільно" и "Ау Ау" ADAM заболел туберкулезом.

Михаил Клименко, именно такое настоящее имя у исполнителя, сейчас находится в больнице, где борется за свою жизнь. Артист Parfeniuk на проекте "ЖВЛ представляет" рассказал, что у ADAM были проблемы со спиной. Певец долгое время лечился и принимал препараты, на фоне которых у него возник туберкулез.

Parfeniuk говорит, что последний раз общался с Михаилом Клименко 13 октября. Уже тогда ADAM присылал ему сообщения из больничной палаты. Так Parfeniuk узнал, что Михаил заболел и страдает от туберкулеза.

"У него были проблемы со спиной. Он лечился очень долго, и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез. 13 октября, за месяц до моего дня рождения, Миша написал мне поздравление и отправил видео, где я заметил, что он лежит на больничной койке - у нас пошел диалог по поводу того, что он заболел, и так я выяснил, что он заболел туберкулезом", - говорит артист.

ADAM в больнице

Parfeniuk также выразил слова поддержки семье ADAM. Он отметил, что его коллеги из шоу-бизнеса не будут оставаться в стороне и будут делать все возможное, чтобы помочь Михаилу быстрее выздороветь.

"Держитесь! Мы рядом! Все сейчас будут делать все для того, чтобы Мише становилось лучше. Мы будем делать максимум для того, чтобы Миша стал на ноги быстрее. Хорошо, что Миша собрал таких хороших друзей. Миша, выздоравливай, мы тебя очень любим", - добавил Parfeniuk.

Напомним, 19 ноября жена Михаила Клименко шокировала, что ее муж тяжело заболел и впал в кому. Она сообщила, что состояние здоровья ADAM ухудшилось из-за туберкулезного менингита. Избранница артиста также обратилась к неравнодушным с просьбой помочь финансово, поскольку лечение стоит недешево.

Звезды шоу-бизнеса отреагировали на критическое состояние ADAM. Они не остались в стороне, а начали активно поддерживать певца и призывать поклонников помочь его семье. При этом сами тоже переводили средства на лечение.