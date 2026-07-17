Известный певец распрощался с паспортом РФ и превратил старый документ в помощь Украине

Дмитрий Спирин

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Российский музыкант Дмитрий Спирин, открыто поддерживающий Украину, сообщил, что получил гражданство Аргентины и решил символически попрощаться со своим российским паспортом.

Так, еще с начала полномасштабного вторжения артист был внесен в «черный список» артистов РФ. И все из-за его поддержки Украины во время войны. С тех пор позиция музыканта неизменна. И теперь он еще больше это доказал, получив гражданство в Аргентине.

Артист рассказал, что из-за уголовного преследования и долгов перед бюджетом РФ пока не может официально отречься от российского гражданства. Поэтому он нашел другой способ поставить точку в этой истории.

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В своем фотоблоге Спирин объявил благотворительный аукцион. Он планирует порвать российский паспорт на отдельные страницы и продавать их желающим самые большие донаты. Все вырученные средства музыкант пообещал передать в фонд «Давайте», созданный независимыми российскими медиа для помощи мирным жителям Украины.

Дмитрий Спирин с новым паспортом

«Несколько недель назад принял присягу и получил гражданство Аргентины. Я спрашивал вас, что мне делать с русским паспортом. К сожалению, пока я не могу выйти из гражданства РФ из-за уголовного преследования и долгов перед российским бюджетом. Поэтому вопрос был скорее о символическом прощании. Среди разных идей была и такая: „Продай российский паспорт постранично на благотворительном аукционе в поддержку Украины“. Эта идея показалась мне настолько изящной, символической и правильной, что я сразу за нее ухватился», — объяснил певец.

По замыслу артиста одна страница паспорта будет выставляться на аукцион каждые три дня. Таким образом, он хочет не только окончательно попрощаться с документом страны-агрессорки, но и превратить его в символ поддержки украинцев, пострадавших от войны.

Старый паспорт РФ Дмитрия Спирина

Напомним, недавно итальянская актриса Орнелла Мути возмутила своим пророссийским признанием вместе с дочерью. Звездная семья нарвалась на критику из-за визитов в РФ во время войны.

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