Известный певец разнес заявления Поляковой о "копейках" с европейских туров и мизерных пожертвованиях на ВСУ

Амиль Насиров и Оля Полякова

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Артист Амиль Насиров из группы «Курган & Agregat» резко раскритиковал украинскую артистку Олю Полякову за высказывания о доходах от концертов, ценах на билеты и «бедности» украинцев.

Лидер группы «Курган & Agregat» устроил публичный разбор заявлений певицы о заработках артистов во время войны. Музыкант сам опубликовал отрывок из интервью певицы, который решил прокомментировать. Особенно его возмутили слова Поляковой о стоимости билетов на концерты в Украине. Артистка назвала сумму в 30–35 долларов недостаточной для крупных концертов. В то же время она объясняла, что из концертных доходов нужно платить команде и обеспечивать собственное существование. Насиров в ответ привел пример финансовой модели своей группы.

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«Когда вы видите у нас отчеты с десятками миллионов гривен, привезенных с благотворительных туров, знайте: во время этих туров между концертами мы заклеиваем рот строительным скотчем, чтобы не есть!» — отметил артист.

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Сообщение Амиля

Амиль опубликовал свою реакцию в Threads вместе с фрагментом интервью Поляковой. Именно в этом отрывке певица размышляет о том, почему украинские артисты не могут отдавать на помощь ВСУ весь заработок от концертов. Полякова подчеркивает: во время тура нужно платить музыкантам, звукорежиссерам и другим членам команды, а также оставлять деньги на собственные нужды.

«Я езжу в турне: мне нужно заплатить своим девушкам, звукорежиссёру. А мне, дорогушки, хоть что-нибудь можно в ротик положить? Или я должна сдохнуть, и тогда скажут, что я хороша? Мы же не собираем, как Бейонсе, стадионы, где люди тратят в среднем 150 долларов за билет. Нет, мои дорогие», — заявляла ранее певица.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Отдельно певица обратила внимание на покупательную способность украинской аудитории. По её словам, билеты на концерты украинских артистов стоят значительно дешевле, чем на масштабные шоу мировых звёзд, поэтому и суммы, которые можно собрать во время выступлений, отличаются в разы.

«Это для украинцев, а у украинцев нет денег. Они идут на концерт за 30–35 долларов. Посчитайте, сколько можно собрать. И то, что эти люди, собрав эти копейки за 3–4 концерта, ещё покупают какую-то машину за 3–4 тысячи долларов, чтобы отправить на фронт. Это большая благодарность, что они это делают», — говорила Оля.

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Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Именно то, что 30–35 долларов были названы «копейками», стало одной из деталей, на которую обратил внимание Насиров. Он противопоставил аргументам Поляковой опыт «Курган & Agregat», отметив, что группа гораздо менее известна в СМИ, однако зарабатывает на рекламе, корпоративах и стримингах. Благодаря этому музыканты могут направлять средства, полученные именно от концертов, на нужды украинских военных.

«Чтобы вы понимали: у нас медийность в десятки раз меньше, но мы действительно относительно неплохо зарабатываем на рекламе, корпоративах, стримах. Поэтому и отдаем все выручку от концертов армии. А то, что большинство артистов умудряются ещё и жаловаться, это прямо…» — написал он в комментариях под собственным постом.

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После публикации Насирова в сети развернулась дискуссия о том, насколько оправданы жалобы артистов на небольшие доходы от концертов и действительно ли финансовые обстоятельства мешают им вносить более крупные взносы в поддержку ВСУ.

Напомним, недавно Полякова вышла из себя из-за скандала с «хорошим русским» в Юрмале, назвала Украину «концлагерем» и отказалась извиняться перед народом.

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