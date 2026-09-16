Известный певец удивил, как "схема" с Винником помогла ему уехать за границу во время войны

Женя Галич, Олег Винник

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Фронтмен группы O.TORVALD Женя Галич, дом которого недавно пострадал от российской атаки, рассказал об отпусках во время своей бывшей службы.

До недавнего времени 42-летний музыкант три года защищал Украину на Востоке, когда его семья была в эмиграции в Польше. Длительная разлука сильно сказывалась, поэтому Женя каждый раз искал возможности с ними встретиться. В первый год службы в отпусках ему отказывали.

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В итоге звездной семье все же удалось воссоединиться. Галич говорит, что это стало возможным благодаря забавному случаю. В частности, попасть за границу ему удалось после просьбы комбата забрать в Германии «скорую», которую его батальону приобрел певец Олег Винник.

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Олег Винник / © скриншот с видео

В результате во время поездки Жене удалось как выполнить свою задачу, так и наведаться к жене и двум детям в Польше. Сейчас певец в шутку называет тот случай «коррумпированной схемой». Однако искренне признается, что даже такие редкие встречи были очень необходимыми для сохранения взаимопонимания в их семье.

«В первый год меня вообще не отпускали со службы, но Олег Винник приобрел нам в Германии скорую в батальон, и ее нужно было передать. Комбат сказал, что нужно забрать скорую. Я „на иголочках“ пообещал забрать все скорые, которые только нужно. Впервые отпустили. Это было романтично, я им (детям и жене. — прим.ред.) сюрприз сделал. Я приехал и были слезы», — растрогал звезда в интервью Алине Доротюк.

В общем за время службы артисту удавалось увидеться с самыми родными всего несколько раз в год. Однако следующие встречи в основном проходили во Львове во время медицинских обследований Жени или его официальных отпусков. В 2025 году жена и дети Жени Галича решились окончательно вернуться в Украину из Польши.

Женя Галич с семьей

В свою очередь Женя Галич сейчас списан с войска и находится в статусе ветерана после длительного лечения в госпиталях. Его основной деятельностью является общественная организация и ветеранский простор. Артист также развивает свой кофейный бренд.

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Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о жизни юмориста и теперь военного Игоря Ласточкина из «Лиги смеха» — что известно о жене и сыне и как его сменила служба в ВСУ.

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