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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Известный певец удивил, как "схема" с Винником помогла ему уехать за границу во время войны

Женя Галич задействовал все возможности во время службы в ВСУ, чтобы увидеться с семьей в эмиграции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Женя Галич, Олег Винник

Женя Галич, Олег Винник

Фронтмен группы O.TORVALD Женя Галич, дом которого недавно пострадал от российской атаки, рассказал об отпусках во время своей бывшей службы.

До недавнего времени 42-летний музыкант три года защищал Украину на Востоке, когда его семья была в эмиграции в Польше. Длительная разлука сильно сказывалась, поэтому Женя каждый раз искал возможности с ними встретиться. В первый год службы в отпусках ему отказывали.

В итоге звездной семье все же удалось воссоединиться. Галич говорит, что это стало возможным благодаря забавному случаю. В частности, попасть за границу ему удалось после просьбы комбата забрать в Германии «скорую», которую его батальону приобрел певец Олег Винник.

Олег Винник / © скриншот с видео

Олег Винник / © скриншот с видео

В результате во время поездки Жене удалось как выполнить свою задачу, так и наведаться к жене и двум детям в Польше. Сейчас певец в шутку называет тот случай «коррумпированной схемой». Однако искренне признается, что даже такие редкие встречи были очень необходимыми для сохранения взаимопонимания в их семье.

«В первый год меня вообще не отпускали со службы, но Олег Винник приобрел нам в Германии скорую в батальон, и ее нужно было передать. Комбат сказал, что нужно забрать скорую. Я „на иголочках“ пообещал забрать все скорые, которые только нужно. Впервые отпустили. Это было романтично, я им (детям и жене. — прим.ред.) сюрприз сделал. Я приехал и были слезы», — растрогал звезда в интервью Алине Доротюк.

В общем за время службы артисту удавалось увидеться с самыми родными всего несколько раз в год. Однако следующие встречи в основном проходили во Львове во время медицинских обследований Жени или его официальных отпусков. В 2025 году жена и дети Жени Галича решились окончательно вернуться в Украину из Польши.

Женя Галич с семьей

Женя Галич с семьей

В свою очередь Женя Галич сейчас списан с войска и находится в статусе ветерана после длительного лечения в госпиталях. Его основной деятельностью является общественная организация и ветеранский простор. Артист также развивает свой кофейный бренд.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о жизни юмориста и теперь военного Игоря Ласточкина из «Лиги смеха» — что известно о жене и сыне и как его сменила служба в ВСУ.

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