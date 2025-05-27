Известный певец удивил заявлением о фальсификации голосов на нацотборе: "Сказали, что выиграл, но не поедешь"

Юрко Юрченко / © facebook.com/Yurcash

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Солист группы Yurcash Юрко Юрченко удивил заявлением о фальсификации голосов на Национальном отборе на "Евровидение".

Коллектив участвовал в первом в Украине нацотборе на международный песенный конкурс. Группа боролась за право представлять страну с песней "Патриот". Однако на фоне "Помаранчевої революції" тогда победу одержал коллектив "Гринджолы" с композицией "Разом нас багато".

Через 20 лет Юрко Юрченко открыл закулисье того нацотбора 2005 года. Он отметил, что победительницей вообще должна была быть ныне скандальная певица Ани Лорак, мол, именно ее продвигали. Однако с изменением политической ситуации в стране выбрали другого представителя, а именно колектив "Гринджолы". Однако Юрченко утверждает, что по результатам голосования должна была поехать группа Yurcash.

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Группа Yurcash

"Пхали тогда на первое место ш*лаву (я не буду даже ее вспоминать, потому что уже умерла давно для всех нас), но выиграли другие, потому что политическая ситуация изменилась. Еще тогда коллеги, у которых был доступ к голосованию сказали: "Ты выиграл то голосование, но ты понимаешь, что вы не поедете на "Евровидение"?" - удивил Юрий Юрченко.

Пост Юрка Юрченко / © facebook.com/Yurcash

Наконец, в 2005 году Украину на "Евровидении", которое после победы Русланы проходило в Киеве, представила группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". Композиция нарушала правила конкурса, поэтому текст пришлось менять. В результате, группа в финале, куда автоматически попадала, заняла 19 место среди 23 стран.

Напомним, в этом году "Евровидение" уже тоже отгремело. Украину представляла группа Ziferblat, которая поехала на конкурс с благотворительной целью. Коллектив уже раскрыл сумму, которую собрал на разминирование украинских земель.