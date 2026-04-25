Известный пианист Евгений Хмара сообщил о горе в его семье

Евгений Хмара

Композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара сообщил о тяжелой утрате.

Так, 25 апреля не стало дедушки звезды. В Instagram талантливый пианист опубликовал фото жизнерадостного Николая Николаевича, который машет рукой на фоне радуги. А в щемящем посте вспомнил самые светлые моменты из жизни родного человека и как воспоминания о нем вплетает в творчество.

«Сегодня ушел из жизни наш дедушка — Николай Николаевич… И вместе с этим будто стала тише целая эпоха. Эпоха тепла, покоя и той любви, которая ничего не требовала взамен. Для тех, кто бывал на наших концертах, вы знаете историю „Колика-Миколайчика“. Историю настоящей любви. Не громкой. Не показательной. А глубокой, тихой, настоящей… такой, которую проживают всю жизнь», — растрогал пианист-виртуоз.

Дедушка Евгения Хмары

После тяжелой утраты Евгений обратился к покойному дедушке с благодарностью и теплотой. Звезда поделился, что еще долго будет помнить Николая Николаевича с его добрым и любящим сердцем, а отныне его навсегда будет не хватать.

«Вы умели принимать людей такими, какие они есть. Без осуждения. Без лишних слов. Просто с открытым сердцем. Вы никогда не жаловались. Даже тогда, когда было непросто. И именно этим учили нас самому важному — достоинству, силе духа и любви к жизни. Ваша доброта была не в словах — она была в каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом „как ты?“, сказанном по-настоящему… Сегодня болит. И еще долго будет болеть. Нам Вас очень не будет хватать… Ваши дети, внуки и правнуки всегда будут нести Вас в сердце. Вечная память», — написал Хмара.

