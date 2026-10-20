Известный продюсер, который заставил Потапа и Настю донатить на украинскую армию, назвал их проблему

Вадим Лисица и Настя Каменских / © facebook.com/vadymlysytsia

Реклама

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица объяснил, почему его возмущают публичные выходки Потапа и Насти Каменских во время полномасштабной войны.

В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» продюсер признался, что ему больно наблюдать за поведением бывших коллег. В частности, Лиса вспомнил, как иронизировал над их известным хитом «Чумачечая весна», однако за этим юмором, как отметил музыкант, стояло совсем не веселое отношение к ситуации.

Реклама

Он считает, что артисты до сих пор пытаются развлекать публику привычным для себя способом, несмотря на то, что переживают украинцы. Именно поэтому, по мнению Лисицы, звезды и выдают бред о «кисте» от украинского языка и «свободе» во время войны.

Реклама

«На все эти проявления, которые Леша и Настя делают в последнее время, мне физически больно смотреть. Я сам написал в Facebook-посте вместо песни „Чумачечая весна“ „чумачечая киста“. Я смеялся над этим довольно долго, но это смех сквозь слезы. Я понимаю, что Леша и Настя находятся в другой повестке. Они не понимают, что происходит здесь, какие ощущения мы проживаем и настолько это неуместно говорить вещи», — поделился Вадим в разговоре с Анной Севастьяновой.

Потап и Настя Каменских, Вадим Лисица

По мнению продюсера, Потап и Настя продолжают придерживаться образа «гороховых шутов», что сопровождало их творчество и раньше. Лисица также отметил, что хотел бы лично обратиться к Потапу, однако предполагает, что тот сейчас не будет прислушиваться к его советам из-за занятости зарубежным бизнесом.

«Они стараются, как всегда, выполнять роль шутов гороховых. Это их образ и они полагают, что им все сойдет с рук. Я хотел бы ему (Потапу — прим. ред.) написать, но у него там бизнес, Дубай, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и так далее», — отметил музыкант.

Потап / © instagram.com/realpotap

В то же время Лисица рассказал, что все же нашел способ привлечь скандальный дуэт к благотворительности. По словам продюсера, Потап обратился к нему за помощью. В ответ Вадим предложил перечислять определенную сумму за каждую композицию в его благотворительный фонд «Варта добра».

Реклама

«Знаете, что он перечисляет мне? Он обратился ко мне, чтобы я предоставил материалы песен для их новых концертов. Я попросил, чтобы они донатили на мой фонд „Варта добра“ за каждую песню определенную сумму. То есть они все-таки платят. Но не мне, а на фонд», — рассказал продюсер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

Новости партнеров

Новости партнеров