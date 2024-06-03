Известный продюсер назвал Олега Кензова "тупым" и рассказал об их скандальном сотрудничестве

Известный украинский продюсер Вадим Лисица прокомментировал поведение скандального певца Олега Кензова.

Исполнитель сейчас сидит за границей, не стесняется петь на русском, выступает для россиян, да еще и вместе с путинистами на одной сцене. Вадим Лисица отметил, что не понимает такого поведения Кензова. Тем не менее, продюсер убежден, что его бывший подопечный просто "дольше своего носа не видит" и не задумывается о последствиях. Вадим Лисица поделился, что понял это еще во время их сотрудничества. Кензов не выполнял свои обязанности и нарушал правила контракта.

Вадим Лисица / Фото: скриншот с видео

"Я не знаю, что с ним происходит. Он же дальше своего носа не видит, понимаешь? Мы почему с ним разошлись? Он думал, что я стану его продюсером – и все засияет. Все засияло. Но недосияло, потому что наркота – это плохо, алкоголизм – это плохо, невыполнение своих обязанностей – это плохо. Я об этом ему прямым текстом стал говорить", - рассказал продюсер на шоу "Муз_Тренд".

Более того, Вадим Лисица назвал Олега Кензова "тупым". Продюсер даже привел пример, где проявилась эта тупость. В частности, когда они в свое время подписывали контракт, музыкант его даже не читал. Когда же была возможность расторгнуть договор, то Кензов из-за своей неосведомленности ее потерял.

Олег Кензов / Фото: instagram.com/okenzov_official

"Он сам хотел со мной контракт. Он меня почти заставил подписать этот контракт, и оказалось, что он его почти не читал. А там был такой контракт, что он, бедняга, на четвереньках стоял пять лет – не мог ничего сделать. Там был пункт, что по истечении пяти лет у него есть возможность подать на расторжение контракта, а он не подал. То есть проходит две недели и один день, я ему звоню и говорю: "Олежка, ну привет! Еще пять лет!". А он такой: "А-а!". Понимаешь, настолько оно тупое? Он просто тупой чувак", - добавил продюсер.

Напомним, ранее Вадим Лисица высказался о творчестве певицы Тины Кароль во время войны. Продюсер отметил, что ему нравится, а что он не понимает.

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