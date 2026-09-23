Известный продюсер о будущем Лорак в РФ и чем ей обернется предательство Украины: "Может остаться без ничего"

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

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Украинский продюсер Геннадий Витер раскрыл, какое будущее ждет скандальную певица Ани Лорак в России и чем ей обернется предательство Украины.

Исполнительница после полномасштабного российского вторжения приняла сторону РФ. Геннадий Витер на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что этим артистка поставила точку на своем будущем в Украине, так что больше ей некуда возвращаться.

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«В Украине для нее будущего точно нет. Каролина действительно очень хороший человек. Насколько я ее знаю, она всегда была позитивной. Просто наступает момент, когда нужно выбирать, на каком ты будешь на берегу. Это очень сложно. Я понимаю, что она уже полностью свою карьеру выстроила там. Она точно не собирается возвращаться сюда, потому что понимает, что возвращаться некуда», — говорит продюсер Анне Севастьяновой.

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Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Вместе с тем Геннадий Витер подвергает сомнению будущее Ани Лорак и в России, поскольку, по его словам, «никто не любит предателей». Так что в итоге скандальная артистка вообще может потерять все.

«Насколько это верный выбор? Это ей решать: что и почему она захотела и что получила. Я точно знаю, что никто не любит предателей. Придет когда-то такой момент, что и она может остаться без ничего», — подытожил продюсер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Напомним, ранее Геннадий Витер жестко разнес рэпера Потапа. Продюсер также издал, как он повлиял на позицию жены, певицы Насти Каменской.

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