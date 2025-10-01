- Дата публикации
Известный продюсер объяснил, почему Сердючка поет на русском и когда выйдут ее песни на украинском
На концертах Верки Сердючки можно услышать ее некоторые старые русскоязычные хиты, что вызывает неоднозначную реакцию среди украинцев.
Украинский продюсер Юрий Никитин, который назвал причину развода с женой, объяснил, почему певица Верка Сердючка, в образе которой шоумен Андрей Данилко, исполняет русскоязычные хиты и когда будут ее новые украиноязычные песни.
На концертах артистки звучат ее несколько старых композиций на русском, что вызывает неоднозначную реакцию среди украинцев. Андрей Данилко же продолжает выполнять эти треки и не переводит их. Юрий Никитин в интервью Алине Доротюк говорит, что у шоумена есть позиция - не трогать прошлое, а работать над настоящим и будущим. Поэтому, новые композиции Верки Сердючки - исключительно украиноязычные.
"В патриотической позиции Андрея Данилко сомневаться мы не будем. Это человек который сделал не то, чтобы много для украинской индустрии, а больше, чем все. Человек пропагандирует украинское: культуру, образ жизни и прочее. У него есть позиция: есть какие-то песни, которые были написаны очень давно, он не хочет менять прошлое. Его интересует сегодняшнее и будущее. Его позиция в том, что все, что он делает сегодня и на будущее - все это на украинском языке", - говорит продюсер.
А вот когда новые украиноязычные песни наконец смогут послушать ее поклонники - неизвестно. Юрий Никитин уверяет, что материал, который по его ощущениям является шедевром, вскоре появится. Продюсер считает, что Андрей Данилко просто ждет удачного момента, когда записать и наконец выпустить песни.
"У него есть проблема - он перфекционист. Данилко за то, чтобы делать качественный контент. Все, что он мне показывал - это просто шедевры. Но когда мы их услышим - это очень хороший вопрос. Скоро услышим! Точно скоро услышим!" - уверяет продюсер.
