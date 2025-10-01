Известный продюсер объяснил, почему Сердючка поет на русском и когда выйдут ее песни на украинском

Верка Сердючка / © instagram.com/v_serduchka

Украинский продюсер Юрий Никитин, который назвал причину развода с женой, объяснил, почему певица Верка Сердючка, в образе которой шоумен Андрей Данилко, исполняет русскоязычные хиты и когда будут ее новые украиноязычные песни.

На концертах артистки звучат ее несколько старых композиций на русском, что вызывает неоднозначную реакцию среди украинцев. Андрей Данилко же продолжает выполнять эти треки и не переводит их. Юрий Никитин в интервью Алине Доротюк говорит, что у шоумена есть позиция - не трогать прошлое, а работать над настоящим и будущим. Поэтому, новые композиции Верки Сердючки - исключительно украиноязычные.

"В патриотической позиции Андрея Данилко сомневаться мы не будем. Это человек который сделал не то, чтобы много для украинской индустрии, а больше, чем все. Человек пропагандирует украинское: культуру, образ жизни и прочее. У него есть позиция: есть какие-то песни, которые были написаны очень давно, он не хочет менять прошлое. Его интересует сегодняшнее и будущее. Его позиция в том, что все, что он делает сегодня и на будущее - все это на украинском языке", - говорит продюсер.

Выступление Верки Сердючки

А вот когда новые украиноязычные песни наконец смогут послушать ее поклонники - неизвестно. Юрий Никитин уверяет, что материал, который по его ощущениям является шедевром, вскоре появится. Продюсер считает, что Андрей Данилко просто ждет удачного момента, когда записать и наконец выпустить песни.

"У него есть проблема - он перфекционист. Данилко за то, чтобы делать качественный контент. Все, что он мне показывал - это просто шедевры. Но когда мы их услышим - это очень хороший вопрос. Скоро услышим! Точно скоро услышим!" - уверяет продюсер.

