Известный продюсер объявил о разрыве 10-летнего сотрудничества с ALEKSEEV

Известный продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал расторжение творческого сотрудничества с украинским певцом ALEKSEEV.

В 2024 году продюсер вместе с артистом решили не продолжать деловые отношения. Никаких конфликтов между ними не возникало. По словам Боднарчука, они пришли к мирному согласию, поскольку истек срок действия их десятилетнего контракта. Более того, продюсер оставил Никите его песни и согласился при необходимости помогать певцу в начале его самостоятельного пути.

"В 2024 году истекает время действия нашего рабочего десятилетнего контракта, и мы решили его не продлевать. Договорились, что у нас не будет пренебрежительных отзывов о прошлом сотрудничестве. Мало того, я пообещал: если моя помощь потребуется в начале самостоятельного пути – он может на нее рассчитывать", – рассказал известный продюсер kp.ua.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

По мнению Олега, расторжение столь долговременного сотрудничества поспособствует творческому развитию артиста.

"Я уверен, что своевременное и осмысленное расторжение отношений дает новый импульс и развитие", – добавил Боднарчук.

Напомним, недавно продюсер и режиссер Олег Боднарчук прокомментировал карьеру Олега Винника и предположил, удастся ли ему снова вернуться на сцену.

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