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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Известный продюсер показался в Софии Ротару дома в Киеве: как сейчас выглядит 79-летняя певица

Их встреча прошла в День Независимости Украины.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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София Ротару

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Известный продюсер и организатор концертов Сергей Перман показался дома у певицы Софии Ротару.

Он рассекретил, что встретился с исполнительницей. Знаменитость посетил Софию Ротару дома, а именно в Киеве. Это произошло 24 августа в День Независимости Украины.

Сергей Перман не раскрыл цель их встречи. Он опубликовал фото с исполнительницей, которое сделал в тот день. Знаменитости позировали перед зеркалом. Сергей Перман делал фото и обнимал певицу. Тем временем София Ротару мило улыбалась на камеру. К слову, это очень редкое фото 79-летней артистки, поэтому можно заметить, какой она сейчас выглядит.

«Волшебная! 24.08.2026. Киев», — без лишних подробностей подписал фотографию Сергей Перман.

Сергей Перман и София Ротару

Сергей Перман и София Ротару

Между тем комментарии начали пестрить разными догадками от пользователей. Дело в том, что Сергей Перман является организатором концертов, поэтому юзеры предполагают, не намек ли это на первое за длительное время возможное выступление Софии Ротару. Другие же засыпали певицу комплиментами и отмечали, что она выглядит просто невероятно. При этом пользователи не скрывали, что хоть и рады видеть исполнительницу, но хотели бы услышать от нее конкретную позицию в по поводу войны.

Отметим, София Ротару с начала полномасштабного вторжения придерживается молчания и не дает публичных комментариев. При этом артистка остается в Украине, хотя периодически появляются слухи о ее выезде за границу. Исполнительница не комментирует войну, но в фотоблоге рассказывает об ужасных обстрелах Украины, а также поздравляет украинцев с важными праздниками.

Напомним, недавно София Ротару показалась с сыном. Певица также рассекретила важный праздник в семье.

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