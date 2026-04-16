Известный продюсер после лет молчания раскрыл, почему оборвал связь с Лободой и был ли у них роман

Украинский продюсер Михаил Ясинский впервые откровенно рассказал о прекращении общения с певицей Светланой Лободой и прокомментировал слухи об их возможном романе.

По словам Ясинского, их общение завершилось еще в 2017 году — сразу после того, как прекратилось профессиональное сотрудничество. Продюсер отметил, что конфликта между ними не было, однако все просто сошло на нет. В интервью Дмитрию Гордон он также вспомнил первое знакомство с будущей звездой. Тогда еще совсем юная Лобода, несмотря на высокую температуру, самостоятельно приехала в офис, чтобы передать свою кассету.

«Человек был заряжен, целеустремлен, и это очень важно», — вспомнил продюсер.

После выхода из состава группы «ВИА Гра» в 2004 году именно Ясинский присоединился к построению ее сольной карьеры. По его словам, в старт артистки инвестировали значительные средства, что помогло быстро закрепиться на сцене.

Светлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Несмотря на завершение сотрудничества, Ясинский отмечает, что иногда поздравляет Лободу с праздниками, но возобновлять контакт и тем более встречаться пока не планирует, потому что «пока не о чем говорить».

«Мы не ссорились, а просто прекратили общаться в 2017 году, потому что она перестала быть клиенткой нашего агентства. Светлана — человек, который, кроме работоспособности и дисциплины, будет идти к своей цели несмотря ни на что. Ее ничего не останавливало. Но факт, что она пример — это круто», — добавил знаменитый продюсер.

Отдельно Михаил отметил решение певицы отказаться от карьеры в России после начала полномасштабной войны: «Тот успех, от которого она отказалась — это поступок. Многие люди не смогли этого сделать, даже имея гораздо меньше».

Кроме того, Ясинский опроверг многолетние сплетни о романе с артисткой: «Это слухи и ложь. Не жили вместе».

