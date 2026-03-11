Известный продюсер-преступник впервые за шесть лет в тюрьме заявил о последствиях изоляции: "Это ад"

Харви Вайнштейн / © Associated Press

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого посадили в тюрьму на 16 лет за сексуальные домогательства, впервые за долгое время вышел на связь.

Так, уже около шести лет звезда находится в полной изоляции на острове-тюрьме Райкерс в Нью-Йорке. За это время многое изменилось. В первом за длительный период интервью для The Hollywood Reporter Харви рассказал подробности своей жизни сейчас. По его словам, он вынужден находиться в камере по 23 часа и лишь на полчаса может выйти на улицу под наблюдением. Время он проводит без связи с внешним миром и окружением, большая часть которого отвернулась от него.

«Я просто разговариваю с охранниками и медсестрами. Потому что остров Райкерс — это ад. Когда я был в государственной тюрьме, все было иначе. Я просыпался, завтракал, виделся с друзьями, разговаривал с другими. А близкие друзья, члены семьи, люди, которые обязаны мне всей своей карьерой, — они все просто исчезли за одну ночь. Я боюсь звонить кому-то, потому что не хочу, чтобы их притесняли за разговор со мной», — поделился заключенный.

Харви Вайнштейн / © Associated Press

Однако все же Вайнштейну удается держать контакт с тремя детьми. На телефонные разговоры с нащадками ему выделено до 18 мин раз в три часа, что он называет «спасательным кругом». Кроме того, свой досуг продюсер часто посвящает чтению книг, газет и изредка просмотру фильмов, за каждый из которых надо платить.

73-летний преступник также пожаловался на состояние здоровья. У Вайнштейна обнаружили проблемы с сердцем, провели операцию, диагностировали сахарный диабет и рак костного мозга. Кроме того, сейчас продюсер вынужден передвигаться в кресле колесном из-за стеноза позвоночного канала. Поэтому за ним следят медики.

Харви Вайнштейн скандал — что известно о его деле

Дело Харви Вайнштейна стало одним из самых громких в Голливуде. В 2017 году более 80 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. После журналистских расследований изданий The New York Times и The New Yorker история получила мировую огласку.

В 2022 году бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна осудили за изнасилование актрисы в отеле в Беверли-Хиллз. За это преступление он сейчас отбывает 16-летний срок заключения. А еще раньше, в 2020 году, его также признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в штате Нью-Йорк, но в апреле 2024 года этот приговор был отменен.

Харви Вайнштейн / © Getty Images

В июне 2025 года суд вновь признал Вайнштейна виновным по одному эпизоду сексуального преступления по делу, связанному с инцидентом 2006 года в отношении бывшей ассистентки телепродюсера Мириам Хейли. Его апелляцию на это решение отклонили в январе. Также ожидается повторное рассмотрение еще одного обвинения по делу, связанному с актрисой Джессикой Манн.

