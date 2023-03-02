Известный продюсер признался, что его разочаровал Потап: "Я бы спросил его: "Как Барса? Как отдохнул?"

Украинский продюсер, комик, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан признался, что во время полномасштабной войны своим поведением его разочаровал продюсер Алексей Потапенко, он же Потап.

Во время разговора со Славой Деминым Лузан признался, что сказал бы Потапу, если бы увидел его сейчас. Юморист рассмеялся и ответил, что поинтересовался бы у продюсера, как тот отдохнул в Испании:

"Да что… Что Леша, как ты. Как Барса? Как отдохнул?" Мне всегда очень импонировали его продюсерские качества до знакомства. Когда я познакомился с ним, понял технологии производства и механику. Понял, что к чему… Я знаю много инсайдов по поводу того, как происходило, что происходило в MOЗGI production и как они там передвигались. И то, что он говорил в интервью… Я такой: "Ну е-мае, ну Леша. Ну что ты такое говоришь. Ну это же чушь какая-то". Немного есть разочарование действительно", — прокомментировал Лузан.

Андрей Лузан / Фото: instagram.com/luzannnn

Также продюсер поделился, что для него стали разочарованием певцы Олег Винник и Иван Дорн. В общем, Лузан разочарован во всех звездах-мужчинах, которые с началом полномасштабного вторжения России в Украину покинули страну.

"Я разочаровался в Олеге Виннике. Где он делся, что он делает… Есть у многих звезд этот стыд, что они уехали за границу, я лучше там тише буду сидеть, лишнего не говорить. Буду помогать, чтобы лишнего не сказать. Потап очень сильное разочарование. Вообще во всех мужчинах-звездах, которые уехали..." – сказал Андрей.

Потап

Напомним, что за несколько дней до полномасштабной войны Потап вместе с супругой Настей Каменских и их мамами уехали в Испанию. Как рассказывала Настя, это была случайность, поскольку у них поездка была запланирована давно и они уехали в другую страну записывать альбом.

Через полгода Каменских вернулась в Украину. То, что Потап не приехал вместе с ней, артистка объяснила тем, что у Потапа на фоне стресса из-за войны возникли проблемы со здоровьем.

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