Известный продюсер раскрыл истинную причину выезда Ани Лорак в РФ и причастна к этому Тина Кароль

Ани Лорак и Тина Кароль

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Украинский продюсер Юрий Квеленков раскрыл истинную причину, почему певица-предательница Ани Лорак уехала в РФ.

Еще до начала полномасштабной войны скандальная исполнительница строила карьеру в стране-агрессоре. Вторжение РФ на украинские земли и преступления оккупантов не изменили отношение Ани Лорак. Она осталась жить в России и продолжает зарабатывать там кровавые рубли. Однако оправдание скандальная артистка нашла. Мол, ее карьере в Украине препятствовала певица Тина Кароль.

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Но продюсер Юрий Квеленков в интервью Oboz.ua полностью опроверг это. Он заверил, что эта версия выдумка, и не более. По словам Юрия Квеленкова, Ани Лорак просто выбрала деньги и популярность. А тем временем любовь к родной стране у нее отсутствует. Продюсер добавил, что скандальная певица выдбрала РФ, поскольку «живет там как в шоколаде».

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Ани Лорак

«Какоя конкуренция с Тиной Кароль? Нет, это все выдумки. О чем вы говорите? Ани Лорак там, в России, жила и сейчас живет в шоколаде. А для нее главное — популярность и достаток. Вот и все. А разговоры о чувстве долга, любви к родине… Знаете, я близко знаком с очень многими артистами и скажу вам: у некоторых это вообще отсутствует. Я видел, как один и тот же человек утром мог выступать в поддержку Януковича, а вечером — Ющенко. Но надо признать: не все такие», — прокомментировал Юрий Квеленков.

Напомним, недавно продюсер Геннадий Витер спрогнозировал будущее скандальной Ани Лорак в России. Он предположил, чем ей обернется предательство Украины.

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