Известный продюсер раскрыл, как уговорил Наталью Сумскую сняться в его фильме и какой у нее гонорар

Наталья Сумская

Известный украинский режиссер Евгений Таллер раскрыл, как уговорил актрису Наталью Сумскую сняться в его фильме, и заговорил о гонорарах.

Знаменитость сейчас снимает комедийную ленту. Среди актерского состава немало громких имен - Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Алеся Жураковская и даже Наталья Сумская, которая долгое время не играла именно в фильмах. Евгений Таллер на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что долго уговаривал актрису. Наконец, Наталья Сумская согласилась, но на условиях, что продюсер во время работы над картиной будет прислушиваться к ней.

"Мы никого не уговаривали. Я лично ездил и общался и с Адой Николаевной, и с Алесей Жураковской. А насчет Натальи Сумской - это волшебство и магия. На самом деле мы долго общались, она долго думала, соглашаться ли. Но мы сошлись на том, что я ей пообещал, что я буду ее слышать на всех этапах", - говорит продюсер.

Наталья Сумская

Гонорары актеров Евгений Таллер раскрывать не стал. Однако он дал понять, что есть артисты, которым он платит тысячу долларов за рабочую смену. Кстати, продюсер подчеркнул, что снимает фильм исключительно за свой счет.

"Есть, конечно, те, кому платили тысячу долларов за смену. Мне хочется, чтобы наша сфера росла до таких масштабов, чтобы тысяча долларов не звучала как что-то невероятное. Бюджет фильма - как у среднестатистической украинской комедии. Это мои личные средства!" - отметил продюсер.

