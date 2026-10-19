Известный продюсер раскрыл, какой на самом деле является Могилевская в жизни и какой образ воплощает на сцене

Наталья Могилевская, Вадим Лисица

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Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица раскрыл правду о тренере «Голоса країни-14» Наталье Могилевской вне сцены и камер.

По его словам, певица, привыкшая выходить к публике в образе настоящей королевы, в повседневной жизни удивляет своей простотой.

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В интервью проекту «Наодинці з Гламуром» Лисица отметил, что сценический образ артистки существенно отличается от ее обычного поведения. Если во время выступлений Могилевская излучает грацию и уверенность, то в жизни не стремится привлекать к себе лишнее внимание и ведет себя непринужденно.

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«Обычно артисты исполняют некий образ, они меняются. Например, Наталья Могилевская выходит на сцену королевой, она всегда так выглядит и делает это так. А в жизни она гораздо проще, похожа на обычного человека. То есть иногда идешь по улице и не поймешь, что это именно она», — рассказал Вадим в разговоре с Анной Севастьяновой.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Продюсер поделился, что певица не отказывается от обычных повседневных вещей и может спокойно проводить время в спортивной одежде и есть шаурму в компании знакомых. Такая непринужденность, по словам Лисицы, совсем не мешает ей перевоплощаться на сцене в эффектную артистку.

«Она так любит простоту. Может прийти в трениках, есть шаурму при тебе, говорить что-то, но на сцене она королева», — подчеркнул продюсер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

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