Известный продюсер раскрыл правду о мужчине Натальи Могилевской и какой она является мамой

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Известный украинский продюсер Геннадий Витер раскрыл правду о мужчине певицы Натальи Могилевской и поделился, какая она мать.

Знаменитость высказался об артистке на проекте «Наодинці з Гламуром». Геннадий Витер считает Наталью Могилевскую просто невероятной артисткой, которая может зажечь любую аудиторию. При этом у исполнительницы достаточно стальной характер. По словам продюсера, артистка может и поскандалить, и стоять на своем, но при этом она всегда прислушивается и относится с уважением.

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«Наташа — это моя любовь. Скандалистка! Если Наташе что-то не так, она готова пробивать эту броню. Но с ней всегда можно договориться. Она уважает людей и хочет такого же уважения к себе. Она труженица. Какая бы ни была аудитория в зале, даже если „мертва“, выходит Могилевская, хватает эту аудиторию, и она выполняет ее команды. Она невероятная артистка», — говорит Геннадий Витер Анне Севастьяновой.

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Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Продюсер утверждает, что сейчас Наталья Могилевская получила главную награду в ее жизни. Певица наслаждается материнством. Геннадий Витер говорит, что она замечательная мама для двух дочерей. Также, по словам знаменитости, у артистки хороший мужчина. Вообще, у исполнительницы прекрасная семья, которую она очень любит и гордится ею.

«Сейчас в ее жизни главная награда! Она стала мамой двух невероятных дочерей. Она всю свою любовь, которую накапливала и хранила в себе, ей есть кому отдать. У нее очень хороший мужчина! Она так любит свою семью, так гордится, что этой любви хватит на многих людей», — говорит продюсер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "ПІСНІ, САУНА, БАБЛО" Продюсер ПЕРЕМИВ КІСТКИ ВСЬОМУ ШОУБІЗУ - правда про РОБОТУ із ЗІРКАМИ

Напомним, ранее Геннадий Витер высказался о будущем скандальной певицы Ани Лорак в РФ. Также продюсер предположил, чем ей обернется предательство Украины.

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