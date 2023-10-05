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Известный продюсер шокировал, что Кондратюк забирает у Козловского его военную зарплату

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Известный продюсер шокировал, что Кондратюк забирает у Козловского его военную зарплату

Вадим Лисица и Виталий Козловский / Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Кондратюк не раз рассказывал, что Козловский должен ему немало денег.

Известный украинский продюсер Вадим Лисица поделился информацией, что Игорь Кондратюк забирает себе львиную долю военной зарплаты Виталия Козловского, который сейчас защищает нашу страну на передовой.

Об этом Лисица рассказал на своей Facebook-странице. Он опубликовал общий кадр с Козловским, с которым недавно виделся и признался, что не от него слышал о том, что Кондратюк забирает деньги Козловского, которые артисту выплачивают за оборону Украины:

"Ко мне недавно пришел действующий боец Нацгвардии Виталий Козловский. Не от него (!) я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты, которую получает Виталик, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным", – написал Лисица.

Вадим Лисица и Виталий Козловский / © facebook.com/vadymlysytsia
Вадим Лисица и Виталий Козловский / Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Также продюсер отметил, что понимает природу таких отношений, ведь сам был в похожей ситуации со своим экс-подопечным. Но учитывая статус Козловского сейчас Лисица считает, что поведение Кондратюка – "зашквар":

"Я сам был в похожей ситуации с моим бывшим артистом и понимаю природу таких отношений, но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь – "это кринж". Интересно, что ответит Игорь Васильевич?" – добавил Лисица.

Как известно, конфликт между Игорем Конрдатюком и его экс-подопечным, певцом Виталием Козловским продолжается уже более 10 лет. Сотрудничество артист и продюсер разорвали с громким скандалом и теперь Козловский должен Кондратюку немалую сумму денег.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк / ©
Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

В свою очередь, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал, почему никогда не простит многомиллионный долг Виталию Козловскому.

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Дата публикации
Просмотры
2647
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