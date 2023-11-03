Известный продюсер шокировал, как Кондратюк выиграл у Козловского суды

Известный продюсер Вадим Лисица, сообщивший, что Игорь Кондратюк забирает у Виталия Козловского его военную зарплату, шокировал еще одним признанием.

По словам Лисицы, он знает, как незаконно Кондратюк в свое время выиграл суды у Козловского. Вадим подчеркнул, что он тоже продюсер и знает природу отношений с подопечными артистами.

"Я тоже продюсер. У меня были похожие ситуации, поэтому я точно знаю природу этих отношений. Я точно знаю, что может быть, когда мы попадаем в суд. Сколько это длится, сколько это стоит и какие рычаги нужны для того, чтобы решить вопрос именно в свою сторону. Я не намекаю, я говорю прямо, что мне кажется что на тот момент, когда это происходило, у Кондратюка были более мощные возможности, чем у Козловского", – сказал Лисица в "Ранку у великому місті".

Вадим Лисица и Виталий Козловский / Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Он добавил, что на тот момент, когда начались суды, Козловский не понимал, что происходит и как себя вести.

"На мой взгляд, Козловский вообще не понимал, что происходит. Ему никто не объяснял все юридические аспекты этого дела. Поэтому мне кажется, здесь тоже есть определенная несправедливость. Я знаю некоторые факты, инсайт, как оно происходило", – заинтриговал Лисица.

Виталий Козловский на передовой / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, что на днях Виталий Козловский разнес Игоря Кондратюка после того, как бывший продюсер не согласился с его мировым соглашением. Артист, который сейчас защищает Украину в составе ВСУ, сравнил бывшего продюсера с Путиным.

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