Известный продюсер слил участие Jerry Heil в нацотборе и спрогнозировал ее победу
Михаил Ясинский говорит, что Jerry Heil уже якобы начала подготовку к конкурсу. Более того, он считает, что именно она выберет право представлять Украину на "Евровидении-2026".
Продюсер Михаил Ясинский неожиданно заявил, что певица Jerry Heil будет участвовать в Национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".
По словам Ясинского, исполнительница сейчас активно готовится. Более того, артистка якобы уже работает над конкурсной песней и делает прогрев вокруг своего будущего участия - выпускает сильные песни и объявила концерт во "Дворце спорта".
"Очевидно, что справедливо к таланту Яны и честно к государственному бюджету будет в этом году отменить отбор. Мощная компания участия Jerry Heil в "Евровидении" уже началась, и ее уровень предполагает, что с ресурсами проблем нет. Качество, профессионализм, талант всех привлеченных в этом проекте - бесспорен, и все слишком предсказуемо", - утверждает продюсер.
Более того, Владимир Ясинский считает, что именно Jerry Heil победит на нацотборе и будет представлять Украину на "Евровидении-2026". Поэтому, мол, конкурс было бы справедливо отменить. Также он добавил, что организаторам Национального отбора придется постараться, чтобы устроить конкуренцию.
"Надо просто принять решение, что едет абсолютно достойный и подготовленный исполнитель. Более того, который понравился евроаудитории, его запомнили, и у него уже есть там определенную фан-база. Потому что в противном случае это будет выглядеть как площадка для открытия молодых талантов. Ну, или если "Суспільне" уговорит выйти на сцену Монатика или Onuka, или Дорофееву. Так будет честно", - подытожил продюсер.
Jerry Heil на "Евровидении" - что известно
Впервые Jerry Heil попыталась поехать на "Евровидение" в 2020 году. Артистке с англоязычной песней Vegan удалось попасть в финал, но там она заняла последнее место. Во второй раз исполнительница пошла на нацотбор в 2022 году. Песня When God Shut The Door принесла артистке третье место. Но Jerry Heil не сдавалась. Она снова пошла на нацотбор, но уже в дуэте с alyona alyona. Песня Teresa & Maria принесла певицам путевку в Мальме, где проходил песенный конкурс. На "Евровидении-2024" alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место.
Напомним, недавно организаторы "Евровидения-2026" рассекретили, в каком городе Австрии состоится конкурс. Также уже известны даты полуфиналов и финала песенной гонки.