Известный продюсер удивил гонорарами Леси Никитюк в начале карьеры: "Работали на минималочках"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Известный украинский продюсер и шоумен Дядя Жора удивил суммой первых гонораров ведущей Леси Никитюк.

Знаменитость начинала свой карьерный путь как юмористка. Первым продюсером Леси Никитюк был Дядя Жора. Как рассказывает шоумен на проекте «Наодинці з Гламуром», он тогда создавал свой собственный проект — женский Comedy, где кроме ведущей были и другие участницы. Развлекательное шоу таки вышло на екраны, но продержалось один сезон.

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«Это был определенный период в нашей жизни, еще когда я развивал КВН в Хмельницком. Тогда появилась молодая команда, где была Леська. После формата Comedy, я решил создать свой женский Comedy. Тогда мы сотрудничали с Леськой, там еще было пару девушек из Хмельницкого, из других городов, было около 20 девушек», — рассказал продюсер Анне Севастьяновой.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Дядя Жора говорит, что держать проект на плаву было тяжело. В частности, на шоу было немало участниц, а каждой нужно платить зарплату. Гонорар юмористок, в том числе Леси Никитюк, был минимальным, а именно 100 долларов. Наконец, после первого сезона Дядя Жора отпустил девушек дальше развивать свою карьеру.

«Конечно, тяжело было держать большой проект, потому что всех нужно было кормить, всем нужно было платить гонорары, организовывать вечеринки, съемки. Мы сделали один цикл, вышли и после этого стали на паузу. Дальше я всех добровольно отпустил, и все пошли по своим проектам. Работали на минималочках. Классика начинающих юмористов — 100 долларов», — поделился шоумен.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСЯ НІКІТЮК

Напомним, недавно Леся Никитюк насмешила, как «потеряла» полуторагодовалого сына. Маленький Оскар спрятался от мамы, а та не могла найти его.

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