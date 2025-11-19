Известный продюсер удивил мизерной суммой гонорара Шона Пенна за съемки в украинском фильме

Шон Пенн / © Associated Press

Американский актер, режиссер и двукратный обладатель «Оскара» Шон Пенн присоединился к съемочной команде украинского фильма «Війна очима тварин» на неожиданных условиях.

Так, Пенн согласился работать за символический гонорар, который составлял один доллар. Как рассказал в интервью Суспільному продюсер ленты Олег Кохан, команда была готова обсудить полноценные финансовые условия для голливудской звезды, впрочем Пенн сам настоял на минимальной оплате.

Перед согласованием всех аспектов звезда ознакомился со сценарием, просмотрел часть отснятого материала и встретился с режиссером фильма Мирославом Слабошпицким. Только после этого актер сообщил о своем решении, что он готов к съемкам за один доллар. Дело в том, что полностью бесплатно Шон не может работать из-за правил Гильдии киноактеров США.

«Работа за 1 доллар в украинском фильме — это тоже поддержка Украины. Для меня же это решение стало подтверждением того, что он очень мощный амбассадор, а также что наше кино и его тема попадает в международную аудиторию», — отметил Олег Кохан.

К слову, фильм «Війна очима тварин» стал для Пенна еще одним проектом, связанным с Украиной. Ранее он уже снимал документальную ленту о событиях войны и неоднократно посещал Киев в самые опасные моменты.

