Известный продюсер удивил причиной, почему Кондратюк не согласился на мировое соглашение с Козловским

Продюсер Михаил Ясинский высказался по поводу конфликта между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским, назвав действия продюсера некорректными, а артиста – не продуманным.

В частности, Михаил Ясинский признался, что решение суда в их конфликте для него не до конца понятно. Продюсер считает, что в то время суд не очень разбирался в подобных сложных вопросах, поэтому речь могла идти о просто "выплате фиксированной суммы и замятии конфликта".

Михаил Ясинский / Фото: скриншот с видео

По словам Ясинского, большую роль тогда сыграли и статусы продюсера и артиста. Поскольку Кондратюк обладал большим влиянием, нежели молодой Козловский. В частности, и сейчас, по мнению известного продюсера, певцу нужно заручиться поддержкой опытного юриста, чтобы "и Кондратюк заработал, и Виталию было легче работать".

"Виталик очень открытый, романтичный, молодой, юный душой человек. Почему-то он пошел на зарубу с человеком, сидевшим в команде, извините, "Что? Где? Когда?". То есть этот человек (Кондратюк – прим. ред.) достаточно мощный и интеллектуальный. В принципе, ему бы и сейчас, на мой взгляд, не нужно было идти на этот диалог с Кондратюком, не имея рядом человека соответствующего уровня. Мощного, опытного юриста", – подчеркнул Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Продюсер выразил искреннее непонимание причин такого поведения Кондратюка, который мог бы "давно договориться другим способом". Впрочем, Ясинский считает, что за этим конфликтом стоит нечто гораздо большее, чем деньги. Он догадывается, что за агрессией продюсера скрывается скорее эмоциональная, чем денежная, обида на своего экс-подопечного.

"Здесь скорее речь идет о том, что Кондратюку не хочется зарабатывать. Он совсем о другом. Он хочет усложнять жизнь Виталика. Нельзя заработать с не зарабатывающего артиста. Где интерес? Где выгода? Их нет. Это исключительно эмоциональная составляющая двух людей, которые что-то не поделили. И никому не понятно. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь в этом разобрался. Мне было бы очень интересно", – прокомментировал Ясинский.

Игорь Кондратюк, Виталий Козловский

Подытоживая Ясинский дополнительно заверил, что такое поведение Игоря Кондратюка не допустимо для него, учитывая, что Козловский "зарабатывает деньги не на сцене, а в окопе".

Представляя себя на месте скандального продюсера, он не хотел бы оказаться в таком положении и пытался бы договориться, чтобы всем было хорошо.

"Даже не представляю, как живется Кондратюку, который знает, что где-то страдает человек, который с ним работал", – добавил продюсер.

Напомним, что недавно свою позицию высказал еще один украинский продюсер Вадим Лисица. Его тоже возмутил этот конфликт. По словам Лисицы, Кондратюк выиграл суд незаконно за счет своей влиятельности.

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