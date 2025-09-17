Известный продюсер удивил суммой, сколько стоит продвинуть песню на радио

Евгений Фешак / © скриншот с видео

Известный украинский продюсер и ведущий Евгений Фешак раскрыл сумму, сколько стоит продвинуть песню артиста на радио.

Знаменитость работает на "Люкс ФМ", поэтому знает, как устроена радиостанция изнутри. Евгений Фешак говорит, что в основном на радио пытаются крутить современные хиты и различные развлекательные песни. Новинки тоже попадут в ротацию, но в тестовом режиме. Если аудитории нравится песня, то она будет звучать на радио и дальше.

"Есть фактура и структура песни, как она звучит, какие там использованы звуки, темп, настроение. Современные хиты и развлечения - мы это стараемся дать в эфир. Есть музыкальные тесты, которые мы проводим. Новая музыка появляется, мы ее даем послушать нашей аудитории. Они говорят, что нравится, а что - нет. В горячей ротации находится около 50 песен", - говорит продюсер в интервью Славе Демину.

Слава Демин и Евгений Фешак / © скриншот с видео

Евгений Фешак также признается, что в ротацию можно попасть за деньги. Один выход песни на радио стоит 40-50 долларов. Продюсер говорит, что некоторые артисты закупают сразу много ротаций. На год сумма могла достигать 10 тысяч долларов.

"Один выход песни стоит около 40-50 долларов. Это для тех песен, которые не хотят ожидать, пока они раскрутятся, чтобы получила положительный фидбек в тесте, им надо немедленно и сейчас. Есть артисты, которые по разным категориям и по разным причинам, им надо было закупать много ротаций. В год некоторые могли тратить 10 тысяч долларов", - говорит продюсер.

