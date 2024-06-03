Известный продюсер высказался о творчестве Тины Кароль во время войны: "Вообще не понимаю"

Вадим Лисица признался, что ему нравится в работе артистки и на что стоит обратить внимание.

Известный продюсер Вадим Лисица оценил творчество певицы Тины Кароль во время полномасштабной войны.

Продюсер считает, что за это время артистка выросла в профессиональном плане. В частности, вокал исполнительницы стал более мощным. Также Лисица обратил внимание, что Кароль начала перенимать манеру пения американских певиц. Как отметил продюсер, у артистки это отлично получается.

"Она очень выросла с точки зрения вокала. Она начала брать манеру американских певиц, которая мне очень нравится, кстати", — рассказал продюсер на шоу "Муз_Тренд".

Вадим Лисица / Фото: скриншот с видео

Тем не менее, Вадим Лисица добавил ложку дегтя. Продюсер считает, что Тина Кароль выбирает не самый удачный материал для песен. В частности он не понимает, что исполнительница хочет донести творчеством. Тем не менее, Тина Кароль – сильная и профессиональная певица с мощным голосом.

"С другой стороны, я вообще не понимаю материал, который она выбирает. Люди, для которых она работает, они не до конца понимают вообще, что она хотела сказать этим, и это, на мой взгляд, немного минус. Но как певица, как профессионал – она, конечно, топ", — добавил Лисица.

Напомним, недавно Тина Кароль рассказывала, что хотела бы попробовать в музыкальной карьере. Исполнительница заинтриговала второй поездкой на международный песенный конкурс "Евровидение".

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