Известный продюсер заявил, что он поддерживает выступления российских артистов в Украине

Однако он считает, что должно быть выполнено определенное условие.

Известный продюсер Вадим Лисица считает, что запрещать российским артистам выступления в Украине не стоит.

По его словам, это ни к чему не приведет. Зато, говорит Лисица, их концерты в нашей стране должны проходить при определенных условиях:

"У меня своя позиция по этому поводу, она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно, и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию. И я думаю, что не многие российские артисты согласятся ездить сюда и платить деньги украинской армии", — сказал Лисица в эфире телеканала "Украина 24".

Вадим Лисица / instagram.com/vadimlisa

Также музыкальный продюсер отметил, что среди украинских артистов практически нет таких, которые бы сейчас ездили с концертами в РФ. Лисица не отрицает, что раньше такие были и он даже лично знает, кто ездил и выступал на корпоративах, однако сейчас они туда ни ногой. Но и для таких отечественных звезд, которые все еще зарабатывают в стране-агрессоре Лисица имеет план действий:

"И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. Это нормально", — уверен продюсер.

Он добавил, что сейчас в украинской музыкальной индустрии и так "не нормальный климат", чтобы еще что-то запрещать:

"Я против всяких запретов, потому что, мне кажется, что наша страна набрала много запретов, но сделать нормальные отношения и нормальный климат в украинской музыкальной индустрии она не в состоянии, много чего сейчас происходит, что весьма негативно влияет на развитие украинской музыкальной культуры… Все запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут", — подчеркнул Лисица.

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