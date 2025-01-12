Известный продюсер заявил, что Потап не вернется на украинскую сцену, и объяснил почему

Виталий Бардецкий убежден, что музыкант не выйдет на тот уровень успеха, который у него был до войны.

Известный продюсер и музыкальный журналист Виталий Бардецкий заявил, что рэперу Потапу не удастся вернуться на украинскую сцену, и объяснил почему.

Журналист говорит, что, конечно, у музыканта останется определенная аудитория, которая будет увлекаться его творчеством, однако вернуться на тот уровень, который был до войны, ему уже не удастся. По мнению Бардецкого, это все потому, что Потап находится за границей. Во время полномасштабной войны в Украине много чего изменилось, в том числе и поп-музыка. Тем временем рэпер просто находится не в контексте этих изменений и не понимает настроения аудитории.

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория, пожалуй, небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Поп-музыка отличается тем, что ты как автор очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста. Он пытается, я видел, как он делал попытки в TikTok. Он всегда очень четко мог понять, что надо аудитории, а тут он что-то закидывает, и думает, что это сто процентов сработает, а все мимо кассы", - высказался продюсер в интервью nv.ua.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Бардецкий говорит, что музыкальная индустрия очень сильно изменилась и появились новые звучания. Тем временем то, что предлагает Потап, уже не актуально.

"С точки зрения музыковедения, артисты, которые сейчас творят, оперируют совсем другим набором звуков и имеют уже другое звучание. Поэтому то звучание, которое предлагал Потап, на сегодняшний день стало абсолютно архаичным. Особенно для младших поколений. Я думаю, что этот музыкальный артистический молодняк, который сейчас здесь развивается, придет с каким-то совершенно новым саундом", — добавил продюсер.

Напомним, недавно Потап вышел на связь и раскрыл, где находится. Также рэпер признался, какой новый проект готовит за границей.

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