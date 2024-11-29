Известный рэпер, которого застали в объятиях Джоли, впервые заговорил об их связи

Звезда сделал заявление на вечеринке.
Популярный британский рэпер Akala впервые прокомментировал слухи о романе со старшей на 10 лет актрисой Анджелиной Джоли.
Дело в том, что в последние месяцы в Сети все чаще стали появляться фото, где пара проводит время вместе. Так, иногда они виделись на частных вечеринках и даже поговаривали, что актриса и рэппер оставались наедине в одном отеле на несколько дней.
В результате, Akala опроверг слухи о якобы романе с Джоли. Так, об этом он дал понять фанам на одной из рождественских вечеринок в Лондоне. Туда, по данным People, 40-летний исполнитель пришел с кинопродюсером Шанель Ньюман. И перед публикой рэпер официально ее зарекомендовал своей избранницей. Более того, инсайдеры добавляют, что Анджелина даже дружит с Шанель.
"Они все работают вместе. Анджелина сосредоточена на своей семье и сейчас не встречается. Она и Акала не встречаются. Она дружит с ним и его партнершей Шанель", — отметил источник.
Напомним, недавно дети-близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта вышли на публику вместе. Папарацци показали, как выглядят 16-летние потомки звездных бывших супругов.
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