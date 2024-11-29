Известный рэпер-военный растрогал разговором с женой о своей смерти во время войны: "Могу погибнуть"

Известный украинский рэпер Yarmak, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал о личной жизни.

В частности, в интервью ТСН поделился, что война очень повлияла на его отношения с женой Анной. По словам Yarmak, у них были серьезные кризисы, вызванные разными образами жизни. А также признался, что возлюбленная очень переживала за его жизнь настолько, что прощалась с ним перед отправлением на фронт. Впрочем, артист успокаивал Анну и договорился не паниковать.

"Когда я ехал на ротации она переживала и прощалась. А я говорю, что не собираюсь умирать. Я с пониманием относился, но предложил все же воспринимать это по-взрослому. Да, я могу погибнуть. И вероятность очень высока. Но лично не вижу в этом чрезвычайную трагичность. Мы живем в мире, где происходит борьба, и мы должны стать на страже справедливости. Это важно для меня. Потому я сказал, что могу погибнуть. Но я бы не хотел, чтобы потом это были какие-нибудь истерики. То есть, мы должны принять это с честью. Да, это тяжело и больно, но это кровавая война", - признался звезда.

Yarmak с женой / Фото: instagram.com/yarmak_music

Во время своей службы Yarmak говорит, что не составлял завещание. Потому что они с Анной решили не жить с мыслями о худшем. Так что супруги с их дочерью даже находят время на встречи. Правда, они проходят в рискованных условиях. В частности, когда репер перемещается на другие боевые направления.

"Я не оставлял завещания. Анна говорит, чтобы без записок. И когда мы перемещались с одного направления на другое, то она с Мией ехала на встречу и мы пересекались на какой-то день, проводили время вместе. Садилась с ребенком на поезд и мы встречались. В этом плане она огромная молодец", — добавил артист.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ЯРМАК | БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ! «Жена выехала за границу и бросила»! «Тупая» операция против Карася!

Напомним, недавно Yarmak нежно поздравлял с юбилеем свою жену и выразил ей благодарность.

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