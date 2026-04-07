Offset / © Associated Press

В США совершили покушение на рэпера с пророссийской позицией Offset — артиста ранили во время стрельбы возле отеля «Seminole Hard Rock Hotel & Casino».

Инцидент произошел вечером 6 апреля. Выстрелы раздались на парковке развлекательного комплекса в Голливуде. В это время рядом находились посетители. После инцидента исполнителя доставили в больницу. Обстоятельства происшествия пока остаются не до конца понятными, сообщают TMZ.

Правоохранители заявили, что полученные травмы не представляют угрозы жизни. Двое подозреваемых уже задержаны. Сейчас продолжается расследование, в ходе которого устанавливают мотивы нападения.

Что именно стало причиной конфликта — официально не раскрывают. Также неизвестно, было ли нападение направлено именно на артиста. Известно лишь, что стрельба произошла в людном месте у входа в отель.

Важно отметить, Offset — участник группы «Migos», который, несмотря на полномасштабную войну, без особых колебаний соглашался выступать в Москве и даже инициировал собственные приезды и готовил программу для российской аудитории. Его концерт несколько раз переносили, но в конце концов он так и не состоялся — не из-за позиции, а из-за проблем с логистикой.

