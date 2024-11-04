Известный рэпер удивил, как путинист Лепс звонил ему в первый день войны и что говорил

Также артист признался, почему в свое время сотрудничал со скандальным россиянином.

Известный украинский рэпер Артем Лоик удивил, как ярый путинист Григорий Лепс звонил ему в начале полномасштабной войны.

Задолго до российского вторжения в Украину артист сотрудничал с россиянином. В частности, исполнитель был подопечным скандального Лепса. Лоик говорит, что согласился на это, ведь не имел другой возможности реализоваться творчески. По словам рэпера, ему тогда сотрудничество никто не предлагал, поэтому он заметил возможность.

Артем Лоик / Фото: скриншот с видео

"Мне никто не предлагал тогда сотрудничество. Он тогда еще не был таким зашкварным как сейчас. Я понял, что есть возможность, чтобы мое творчество больше услышали. У меня было очень много текстов, но не было возможности все это записать", — рассказал. певец на проекте "Муз_Тренд".

Однако сотрудничество их продолжалось недолго. Артем Лоик говорит, что они спорили по поводу песен и поведения артиста на сцене. Наконец, рэпер понял, что их видение разное, а мириться с этим он не хотел. Поэтому исполнитель разорвал сотрудничество.

"Мы спорили на тему: что нужно писать и что должен делать певец на сцене. Он говорил, что мы должны петь для людей, чтобы им было весело. А я всегда считал, что мы должны немного поднимать уровень слушателя. Все эти Лепсы, они не слушают свои "два прихлопа, три притопа". Я всегда обращался к человеку, а не к людям", — признался артист.

Григорий Лепс / Фото: instagram.com/gvleps

Наконец, после разрыва сотрудничества Артем Лоик выпустил с Лепсом несколько песен и выступал с ним на концертах. Однако когда началась полномасштабная война, их общение полностью прекратилось. Рэпер говорит, что в первый день российского вторжения россиянин позвонил ему. Лоик объяснил скандальному певцу, что на самом деле происходит и что делает Россия. Однако скандальный Лепс в стиле Z-патриотов заявил, что "не все так однозначно". Так что рэпер понял, что что-то объяснять и общаться с путинистом смысла нет.

"В последний раз я с ним поговорил в первый день полномасштабного вторжения. Он мне позвонил. Спросил: "Как там у вас?". Я ему все объяснил. А он сказал, что крови мало, там все не так. Его реакция мне не понравилась, и это был последний наш разговор", — добавил артист.

Артем Лоик / Фото: скриншот с видео

Отметим, Григорий Лепс является ярым поклонником захватнической политики путина. Артист поддерживает войну в Украине и захват украинских территорий, куда охотно ездит с концертами. Кроме того, россиянин прославляет преступления оккупантов.

Напомним, недавно актер Алексей Богданович вспомнил, как поссорился с россиянином Владимиром Стекловым. Случилось это еще задолго до войны, когда российские артисты снимались в украинских проектах.

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