Известный рэпер-военный заговорил о проблемах в браке и что на это повлияло: "Химия разрывается"

Украинский рэпер Yarmak, а ныне военнослужащий, рассказал о пережитых трудностях в личной жизни.

Артист в интервью ТСН признался, что во время войны их отношения с женой Анной столкнулись с кризисом. В частности, из-за разных образов жизни и переживаний их взгляды расходились. К тому же масла в огонь подливало значительное расстояние и его посттравматическое стрессовое расстройство. Как говорит артист, даже видеосвязь порой не помогает почувствовать "химию", которая когда-то была между влюбленными в гражданской жизни.

"То, что проходят мужчины – психологически очень тяжело. У меня есть проявления ПТСР и ссоры с женой иногда. Потому что она здесь и не совсем до конца чувствует то, в каком мире мы (военные – прим. ред.) живем там и что чуствуем. Потому что здесь идет нормальная гражданская жизнь, несмотря на обстрелы. На войне есть старлинки, я с ребенком учил стишок по телефону из Красногоровки. Все равно это такая "плоская" связь. Помню, когда я встречал жену с ребенком, то я их щупал, потому что они не такие, а объемные. От этого отвыкаешь, несмотря на то, что вы семья, вы общаетесь… Но вот эта химия разрывается. К сожалению", — поделился Yarmak.

Yarmak с женой / Фото: instagram.com/yarmak_music

К счастью, кризисный период супругам постепенно удается преодолевать. Недавно рэпер Yarmak делился, как часто ему удается видеться с женой и дочерью. И растрогал историей, как успокаивал жену, которая прощалась с ним перед отправкой на фронт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное интервью по этой ссылке: ЯРМАК | БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ! «Жена выехала за границу и бросила»! «Тупая» операция против Карася!

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